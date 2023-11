Renzi: «Ossessione per Conte curata mandandolo a casa per Draghi»

"L'ossessione per Conte l'abbiamo curata mandando a casa Conte per Draghi. Abbiamo un'altra ossessione, dire la verità agli italiani. Lo facciamo al Senato, a viso aperto". Lo ha detto Matteo Renzi, annunciando in aula a palazzo Madama il voto positivo di Iv all'istituzione della commissione Covid. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev