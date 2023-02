Renzi: "Nodo politico chiama in causa Meloni, prenda posizione su giustizialismo forcaiolo"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2023 “Ha ragione chi chiama in causa la presidente del Consiglio Meloni sulla vicenda di Donzelli. C'è o non c'è un contrasto tra una destra che ha una idea liberale e garantista della giustizia ed una destra che ha una idea forcaiola? Meloni finora è stata abile a far credere che le sue difficoltà dipendono dagli alleati. Stavolta il ministro della Giustizia, che è un galantuomo, è stato messo in difficoltà da due di Fdi che dicono il contrario del ministro, Delmastro e Donzelli”. Lo ha detto Matteo Renzi in Aula al Senato dopo l'informativa del ministro Nordio sulla vicenda Cospito. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev