Renzi: "Io non ho mai messo il naso in Rai, ma gridare al regime per scelte legittime non ha senso"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2023 "Io sulla Rai non ho mai messo il naso a differenza di quello che qualcuno di voi giornalisti ha detto e scritto...Non avrei fatto la scelta di Meloni, ma è legittima e non h a senso gridare al regime". Lo ha detto Matteo Renzi parlando delle nomine Rai in una conferenza stampa all'hotel Bernini di Roma. Fb Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev