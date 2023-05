Renzi: "Inchiesta su Meloni? A stampa ricordo che queste vicende segnano le famiglie"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2023 "La vicenda della famiglia Meloni? Confesso che è un bel tema. Nel senso che quando è toccato a me, quando ero ex premier, sono stato oggetto di una campagna su cui questo dibattito non si è mai aperto. Dopodiché è stata squartata la vita della mia famiglia… secondo me c'è un limite da non superare poi tocca a voi libera stampa qual è il limite… se si fanno le pulci, le si fanno a tutti .. ma ricordatevi che queste vicende segnano la vita delle famiglie". Lo ha detto Matteo Renzi in una conferenza stampa all'hotel Bernini. Fb Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev