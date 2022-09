Renzi: "Idea che Letta, Meloni e Conte abbiano avuto paura di dibattito con Calenda è una vergogna"

(Agenzia Vista) Napoli, 21 settembre 2022 "Voglio ringraziare Carlo calenda per la dedizione che sta mettendo in questi giorni, credo che faccia bene a lamentarsi per non avergli consentito un dibattito con gli altri. E' una vergogna che Letta, Meloni e Conte abbiano avuto paura di Carlo Calenda", le parole di Matteo Renzi per un evento elettorale a Napoli. / Fb Azione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev