Renzi: "Draghi punto di riferimento per l'Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2021 "Lei ha un compito straordinario. Ha fatto un grande lavoro per salvare l'euro e in questi mesi ha dato una grande mano a fare ripartire il Paese e per salvare l'Italia". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo in Aula, al Senato, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev