Renzi: "Caos prevale su politica, Governo non sta brillando"

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2023 Il caos prevale sulla politica, il governo non sta brillando, la Meloni doveva andare al vertice di Biden non in pizzeria. Quei vertici servono per stabilire relazione, se in Europa e nel mondo vuoi giocare un ruolo a quei vertici devi andare, non puoi giocare un ruolo andando in pizzeria". Lo ha detto il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa. Fonte video: Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev