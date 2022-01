Renzi: "Berlusconi non ha nessuna chance di diventare Presidente della Repubblica"

(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2022 "Diciamolo in modo chiaro, Berlusconi non ha nessuna chance di fare il Presidente della Repubblica. Berlusconi è circondato da gente che ne asseconda i disegni. Che non ci siano i numeri è una constatazione del vertice di centrodestra. Ma la gara di telefonate a chi chiama prima Ciampolillo è una cosa fuori dalla grazia di Dio", così Renzi in diretta su Radio Leopolda con Giachetti. / Radio Leopolda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev