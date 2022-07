Renzi: "Bene Draghi in aula, stasera capiremo se andremo in ferie o in campagna elettorale"

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2022 "Penso che Draghi abbia fatto bene a mettere le cose in chiaro, a questo punto ciascuno deve dire la sua. Italia Viva vota sì. Tra poche ore tutto sarà chiaro e sapremo se andare in ferie o in campagna elettorale", le parole di Renzi in Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev