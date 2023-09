Regione Lazio, Tajani: "De Angelis si è dimesso, basta polemiche"

(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2023 "La vicenda di De Angelis si è conclusa con le sue dimissioni. Non è il caso di fare altre polemiche. Ha fatto una scelta giusta e ora non credo si debba continuare a discutere di una questione che ormai riguarda il passato". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani in conferenza stampa a chi gli chiedeva perché solo i giovani di Fi avessero chiesto le dimissioni dell'ormai ex responsabile della comunicazione della Regione Lazio. Fonte video: Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev