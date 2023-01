Regionali Lombardia, Fontana: “Con Fratelli d’Italia mai avuto frizioni, continuiamo insieme”

(Agenzia Vista) Milano 13 gennaio 2023 “Il centrodestra ha fatto di questa Regione un modello di sviluppo, a qualcuno non va bene e sono pronti ad accoltellarci quando siamo in difficoltà. Agli amici di Fratelli d’Italia chiedo di continuare questa avventura insieme, durante questi cinque anni difficili ricordo che non abbiamo mai avuto il minimo momento di crisi o di contestazione reciproca, affrontando i problemi insieme”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all’apertura della campagna elettorale per le Regionali. / Youtube Fratelli d’Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev