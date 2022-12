Lombardia, Conte lancia il voto online: «Decidere se allargare il percorso alle forze di centrosinistra»

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2022 "Adesso è il momento in cui voi siete chiamati ad esprimervi, voi iscritti dovete decidere se allargare il percorso alle altre forze del centrosinistra, avendo maggiori chance di superare il mal governo del centrodestra, oppure se offrire una proposta in autonomia per la campagna elettorale regionale", le parole di Conte in un videomessaggio per le elezioni regionali della Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev