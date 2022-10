Regionali Lazio, Zingaretti: Appello all'unità e al dialogo, non buttiamo a mare 10 anni di governo

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2022 " Non sta a me entrare nel merito della discussione su un futuro candidato alla presidenza della Regione Lazio, ma rinnovo un appello a tutto, non buttiamo a mare i 10 anni di governo, prevalga l'unità, il dialogo e il confronto"; le parole di Zingaretti sulle future elezioni regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev