Regionali Lazio, Salvini: “Con Lega tutti i termovalorizzatori che servono per città pulita”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 8 febbraio 2023 “Ci sono Regioni che trasformano energia in ricchezza, qui la sinistra dei no ha lasciato Roma in condizioni inaccettabili con lo scarico sulle province intorno Roma per risolvere i problemi della mala politica. Chi sceglie la Lega non sceglie un termovalorizzatore, ma tutti quelli necessari per una città pulita”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso della chiusura della campagna elettorale della Lega per le elezioni regionali nel Lazio. / Facebook Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev