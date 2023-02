Regionali Lazio, Conte: ”Risultato non soddisfacente, M5s non riesce a brillare”

(Agenzia Vista) Roma 13 febbraio 2023 “Risultato non soddisfacente, è in linea con la serie storica del M5S dove non riesce a brillare non avendo delle strutture territoriali. Già da domani avremo i coordinatori territoriali che ci mancano per intavolare un dialogo più serrato con i territori”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa per commentare le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. / Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev