Regionali Lazio, Conte: “M5S ha sempre avuto grande attenzione per Ostia”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 2 febbraio 2023 “Ostia è lo sviluppo per questa città di Roma, è la tutela dell’ambiente e la preservazione della biodiversità. Abbiamo una grande attenzione e riscontro per Ostia, continueremo a lavorare per questa città”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte a margine di un evento ad Ostia per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali nel Lazio del 12-13 febbraio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev