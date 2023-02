Regionali Lazio, Conte: “Accozzaglia cartello elettorale ci avrebbe comunque dati per perdenti”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 13 febbraio 2023 “Nel Lazio siamo stati gli outsider mettendo in campo una proposta all’ultimo costruendo un fronte di coalizione con un’area ecologista ed ecologista di sinistra, è stato un laboratorio a cui siamo stati costretti per colpa del Pd. I risultati ci dicono che i cartelli elettorali ci avrebbero comunque dati per perdenti”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa per commentare le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. / Facebook Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev