Regionali Lazio, Bianchi: ”Nostro impegno non è stato premiato ma progetto politico non si ferma”

(Agenzia Vista) Roma 13 febbraio 2023 “Abbiamo avuto poco tempo per raccontare la nostra proposta, non è stato sufficiente per arrivare a tutte quei cittadini che non sono andato a votare. Questo è il tema di oggi, prendiamo atto dei numeri e di un dato che non premia il nostro sacrificio ed impegno. Da questo risultato si deve partire per costruire, questa è la visione di un progetto che non si ferma qui oggi”. Lo ha dichiarato la candidata del Movimento Cinque Stelle per le regionali nel Lazio Donatella Bianchi in conferenza stampa per commentare le elezioni. / Facebook Rocca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev