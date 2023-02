Regionali Lazio, Berlusconi: "Rocca capitano di grande valore"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 "Siamo giunti alla fine di questa breve ma intensa campagna elettorale. Ormai mancano pochi giorni e poi cambieremo il futuro della vostra regione, che è la regione più importante d'Italia, perché ospita una città, la città più illustre del mondo, la nostra capitale, la nostra Roma, ma anche per le tante altre eccellenze del Lazio, eccellenze del paesaggio e della storia, dell'arte e della scienza, dell'industria e dell'agricoltura, dei commerci e della ricerca. A tante eccellenze ne manca solo una: quella di una squadra di governo regionale all'altezza di quello che meritate. Il centrodestra, ha scelto Francesco Rocca come candidato Presidente e ha deciso di mettere in campo con lui, capitano di grande valore, una squadra molto competente: una squadra che vincerà le prossime elezioni ma soprattutto che vincerà la sfida più bella e più difficile: quella di governare Roma per cinque anni in un modo profondamente diverso dal passato". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videocollegamento nel corso dell'evento della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato alla Regione Lazio. Francesco Rocca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev