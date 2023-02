Regionali, Cattaneo: “Chi tradisce centrodestra non va da nessuna parte come Moratti e Calenda”

(Agenzia Vista) Roma 14 febbraio 2023 “Una vittoria senza esitazioni, senza dubbi. Rimane il rammarico per l’affluenza che vale per tutti. Tema che interroga tutta la politica. Come Fi siamo molto contenti, teniamo e aumentiamo i voti delle politiche. Due temi lasciare il centrodestra non paga e il Governo esce più forte ”. Così Alessandro Cattaneo Capogruppo di Fi a Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev