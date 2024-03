Regionali Abruzzo, Meloni: "Centrodestra viene qui e ci mette la faccia, noi insieme per scelta"

(Agenzia Vista) Pescara, 05 marzo 2024 "Noi non veniamo qui in Abruzzo a candidare un signore che ci chiede di non presentarci in campagna elettorale perché si vergogna. Noi veniamo qui insieme e ci mettiamo la faccia perché stiamo insieme per scelta, non per interesse". Così la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, nel comizio di chiusura del centrodestra a Pescara a sostegno della candidatura del governatore uscente Marco Marsilio, in vista delle elezioni regionali in Abruzzo in programma domenica. "Conte dice che non è alleato con Renzi, Renzi dice che non è alleato con Conte, poi arriva Calenda e dice che sulle alleanze stanno dicendo un sacco di balle - aggiunge -. Sono tutti alleati, ma si vergognano a dirlo". "Il centrodestra compie quest'anno 30 anni, stiamo insieme e insieme governiamo la nazione e molte Regioni. E lo facciamo bene perché la nostra visione di fondo è compatibile. Abbiamo le nostre sfumature, che sono un valore aggiunto, ma sappiamo quale Italia vogliamo costruire, e i risultati si stanno vedendo", conclude. Fonte video FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev