Regina Elisabetta sta male, lo speaker della Camera dei Comuni: Sua Maestà è nelle nostre preghiere

EMBED





(Agenzia Vista) Londra, 08 settembre 2022 "So di parlare a nome di tutta la casa. Quando ho detto che inviamo i nostri migliori auguri a Sua Maestà la Regina e che lei e la famiglia reale sono nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere in questo momento", le parole dello speaker della Camera dei Comuni della Gran Bretagna, Lindsay Hoyle, sullo stato di salute della regina Elisabetta. / House of Commons Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev