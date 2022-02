Referendum giustizia, Salvini: "Bellissima giornata per la democrazia"

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio "Oggi è una bellissima giornata per la democrazia. Dopo trent'anni finalmente gli italiani possono votare per una giustizia più giusta" così il segretario della Lega Matteo Salvini fuori dal Palazzo della Consulta sulla decisione della Corte Costituzionale in materia di referendum. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev