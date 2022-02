Referendum cannabis, Salvini: "Sono contro ogni genere di droga"

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio La risposta del segretario della Lega Matteo Salvini ai cronisti sul referendum per la legalizzazione della cannabis fuori dal Palazzo della Consulta in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui quesiti in materia di droghe leggere, eutanasia e giustizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev