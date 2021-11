Reddito di cittadinanza, Lollobrigida: "Orlando venga in Aula a chiarire sperpero soldi"

(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2021 "Chiediamo la presenza del ministro Orlando in Aula perché chiarisca quanti soldi degli italiani sono stati sperperati per il reddito del cittadinanza. E che spieghi i benefici di un provvedimento che per altro il suo partito non ha votato ma che poi ha sostenuto per rimanere attaccato alla persona" così il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Lollobrigida al flash mob di FdI a Montecitorio contro il reddito di cittadinanza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev