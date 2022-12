Reddito cittadinanza, Salvini: “2023 sarà anno di taglio agli sprechi, delle truffe e dei furbi”

(Agenzia Vista) Roma 30 dicembre 2022 “Tagliare il reddito di cittadinanza ai furbi? Sì, il 2023 sarà l’anno del taglio degli sprechi e delle truffe, dei furbi. In Sardegna pagavano con il reddito di cittadinanza la droga da spacciare, siamo alla follia. Rimarrà a chi non può lavorare: disabili, anziani, minorenni. Se qualcuno può andare a lavorare e rifiuta un posto di lavoro non riceverà denaro pubblico”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini nel corso di una diretta sui social. / Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev