Reddito cittadinanza, La Russa: "Chi ha bisogno non sarà abbandonato"

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2022 "Mi auguro che l'equilibrio tra l'assistenzialismo e un sostegno a chi ne ha bisogno sia trovato nel miglior modo possibile e in un sano e legittimo confronto in Parlamento tra le diverse forze politiche in campo". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa rispondendo a una domanda sul reddito di cittadinaza, in occasione della cerimonia di auguri di Natale con la stampa parlamentare. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev