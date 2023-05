Reddito cittadinanza, Giorgetti: "Distinto tra bisognosi e chi deve darsi una mossa"

(Agenzia Vista) Brescia, 02 maggio 2023 "Partiamo dal reddito di cittadinanza: abbiamo detto che avremmo distinto l'intervento per chi è in stato effettivo di bisogno rispetto a quello che deve semplicemente darsi una mossa e cercarsi un lavoro. Abbiamo creato questa distinzione: sono due diversi istituti, uno per le famiglie con soggetti fragili, situazioni di difficoltà, l'altra misura è destinata per coloro che non hanno un lavoro e devono dimostrare di cercarselo. E se non lo cercano non avranno niente". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, durante il suo intervento all'evento Lega Brescia. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev