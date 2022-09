Reddito cittadinanza, Di Maio: “Folle abolirlo, per impedire Meloni lo elimini bisogna votare noi”

(Agenzia Vista) Napoli 22 settembre 2022 “In questi giorni sto girando Napoli e tutti mi ringraziano per il reddito di cittadinanza. Renzi e Meloni stanno trasformando queste elezioni come un referendum sul reddito. E’ folle eliminarlo in questo momento storico, dal mio punto di vista per riuscire ad evitare che la Meloni lo abolisca è votare l’unica coalizione che può batterla perché chi corre da solo come Calenda e Conte fanno un favore a lei. Lo ha dichiarato il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio a margine di un incontro a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev