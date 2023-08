Recuperati dagli Usa 266 reperti archeologici italiani grazie ai Carabinieri dell’Arte

EMBED





(Agenzia Vista) Usa, 11 agosto 2023 I carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale riportano in Italia dagli Stati Uniti 266 reperti archeologici di pregevole valore, stimati in svariate decine di milioni di euro sul mercato mondiale dei beni culturali. L’eccezionale risultato è stato conseguito grazie alle incessanti indagini svolte dai Carabinieri dell’Arte, in collaborazione con la Procura newyorkese. Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev