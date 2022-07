Rdc, Tridico: "Impatto positivo anche su natalità. Politiche attive da migliorare"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2022 Reddito di cittadinanza, Tridico: "Impatto positivo anche su natalità. Politiche attive da migliorare" "I nostri dati mostrano un impatto positivo del Reddito di cittadinanza ad esempio sulla natalità. Così come sulla riduzione della mortalità in pandemia. Certamente ci sono problemi sul lato delle politiche attive e bisogna fare di più ad esempio automatizzando l'incrocio di domanda e offerta" così il presidente dell'Inps Pasquale Tridico in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev