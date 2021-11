Rdc, Bonomi: "È disincentivo al lavoro. Spiace vedere 4 miliardi su centri impiego fallimentari"

(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre 2021 "La parte di contrasto alla povertà del reddito di cittadinanza è importante. Così come è strutturato oggi non dà risposte adeguate ed è diventato un disincentivo al lavoro. Spiace vedere quattro miliardi sui centri per l'impiego che sono stati un fallimento" così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine dell'assemblea nazionale di Federmanager all'Auditorium della Conciliazione a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev