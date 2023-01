Ratzinger, “Una persona umile, semplice” il ricordo dei fedeli in visita alla salma a San Pietro

(Agenzia Vista) Roma 02 Gennaio 2023 “Lo ricordo il giorno della presentazione come una persona umile semplice, proprio bella come colui che lavora nella vigna del signore in maniera semplice” “Lascia veramente un bel ricordo, perché è stato silenzioso ma abbiamo saputo che è stato un grande. Spero che preghi ancora per noi” “Il primo Papa che ha rinunciato cambiando le regole di una chiesa che ha bisogno di rinnovamento” Le immagini delle lunghissime code di fedeli in fila per poter vedere la salma di Papa Benedetto XVI, presso la Basilica di San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev