Rapporto del Cnel, Brunetta: "9 euro l'ora? Semplificazioni che non giovano agli stipendi più bassi"

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2023 "In 60 giorni abbiamo dato una risposta alla premier Meloni portando la posizione dei corpi intermedi e abbiamo offerto una cassetta degli attrezzi per intervenire su tutto ciò che non funziona nel nostro mondo del lavoro: dal salario minimo, ai lavoratori poveri al terzo settore. Servono norme per fare contratti migliori per tutti. Il Cnel è la casa dei corpi intermedi che dà risposte complicate. Non facciamo grida manzoniane. Il salario minimo a 9 euro l'ora? E' una semplificazione che fa male a chi ha i minimi più alti ma anche a quelli che hanno i minimi più bassi. Non è un traguardo, bensì un punto di partenza" lo ha detto Brunetta, presidente del Cnel a margine della presentazione del rapporto del Cnel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev