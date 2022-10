Rampelli: "In maggioranza nessun contrasto, dialettica fisiologica tra partiti diversi"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "Sia Berlusconi che la Casellati hanno votato per Ignazio La Russa, c'è un rapporto di dialettica fisiologica tra partiti diversi e quindi discutiamo come sempre, non c'è nessun tradimento da parte di nessuno". Così Fabio Rampelli intervistato dal direttore di Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev