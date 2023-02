Rampelli: "Da sinistra nessuna condanna per assalto a nostre sedi"

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2023 "Abbiamo ascoltato ricostruzioni faziose e appelli indirizzati addirittura al Capo del Governo per condannare ragazzi che, aggrediti da attivisti dell'ultra sinistra incappucciati perché distribuivano volantini davanti a una scuola (vecchio vizio mai superato negli anni da certi gruppettari) si sono difesi come hanno potuto. Al contrario abbiamo registrato inaccettabile freddezza verso le manifestazioni violente degli anarchici verso le città e le forze dell'ordine, ringalluzziti dal gran cassa orchestrata intorno alla visita in carcere a Nicola Cospito, condannato al 41 bis, da parte di una autorevolissima delegazione del Pd. E ora non ci sono voci di condanna verso un assalto squadrista effettuato senza pietà stanotte contro sedi di Fdi e, soprattutto, contro luoghi 'sacrì che custodiscono per migliaia di ragazzi lo spirito di Paolo Di Nella e Francesco Cecchin, giovani di destra uccisi barbaramente da avversari politici. Perfino la corona di fiori posta dal Campidoglio sulla lapide che indica la Via Paolo Di Nella, all'interno di Villa Chigi, è stata incendiata, il monumento in ricordo di Cecchin è stato vandalizzato". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev