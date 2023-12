Rama: Accordo con Italia su migranti? E' "naturalistico". Dobbiamo essere Paese fratello dell'Italia

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "A me sembra che si è fatto un rumore sproporzionato su questa storia di questo accordo che è un accordo, secondo me naturalistico, tra due Paesi con nomi diversi, ma che io li vedo come due parti dello stesso popolo. Penso che noi dobbiamo fare di tutto per essere il Paese fratello d'Italia", le parole del Primo Ministro albanese Rama ad Atreju. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev