Quirinale, Salvini: "Non si può andare avanti coi no, sto lavorando per arrivare a un sì"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2022 "Sono assolutamente fiducioso, ho un approccio umile ma se arrivano tutti no non si può andare avanti, sto lavorando per un sì e mi auguro che la compagine moderata possa fare nomi senza ricevere veti". Così il leader della Lega, Matteo Salvini uscendo da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev