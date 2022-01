Quirinale, Renzi: "Meloni si gioca un pezzo di credibilità"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2022 Con l'elezione per il Quirinale "Giorgia Meloni si gioca un pezzo di credibilità. Nessuno deve farle l'esame del sangue ma l'esame di maturità per capire se si è bravi o no a fare politica è spesso rappresentato più dal Presidente della Repubblica che non da mille elezioni amministrative o da mille sondaggi". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Radio Leopolda. Radio Leopolda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev