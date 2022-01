Quirinale, Renzi: "Draghi ancora in pista per il Colle"

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2022 "Secondo me draghi è ancora in pista per fare il presidente della Repubblica. Serve un accordo politico, Draghi è una ricchezza per questo Paese". Così il leader di Iv Matteo Renzi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev