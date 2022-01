Quirinale, Rampelli (FdI): "Proposte centrodestra di alto profilo, non si può dire no a prescindere"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2022 "Come centrodestra votiamo scheda bianca, non ci sono ancora novità al momento. Registro l'uscita infelice del segretario Pd che ha affermato l'indisponibilità a prendere in considerazione le proposte del centrodestra, come se il suo partito avesse l'editto divino per ereditare ogni carica dello Stato. Noi abbiamo fatto vari nomi dopo la rinuncia di Berlusconi, di persone di alto profilo assolutamente non divisivi, tra i quali Casellati, Pera, Moratti. Penso che siano all'altezza dell'attenzione di tutte le forze politiche". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev