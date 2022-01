Quirinale, Lupi: "Astensione scelta giusta per continuare dialogo con centrosinistra"

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2022 "Nel momento in cui si chiede di non andare al muro contro muro, ma di dialogare, avevamo due scelte e che quella migliore fosse continuare a dialogare con il centrosinistra. Ci siamo dati appuntamento per le 19", così Lupi sulle elezioni al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev