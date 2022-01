Quirinale, Letta: "Chiudiamoci a pane e acqua e buttiamo chiave finchè non si trova nome"

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2022 "La nostra è una proposta costruttiva, chiediamo che dobbiamo rinchiuderci in una stanza a pane e acqua finchè non si trova una soluzione, il Paese non può aspettare di più", così Enrico Letta dopo il vertice del centrosinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev