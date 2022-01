Quirinale, Conte: "Ci asteniamo, no a candidature senza accordo, cortocircuito istituzionale"

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2022 "Secondo noi, Movimento 5 Stelle, Pd e Leu, non è possibile candidare seconda carica dello Stato senza confrontarsi. Siamo in cortocircuito istituzionale e per questo ci asteniamo dal voto"; così Giuseppe Conte sulla candidatura al Quirinale della presidente del Senato Casellati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev