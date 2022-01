Quirinale, Conte: "Battaglia vera per presidente donna ma trovati ostacoli"

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2022 "La battaglia per avere una Presidente donna non è stata una mera formalità, ma quest'ultima battaglia non siamo riusciti a vincerla, abbiamo trovato degli ostacoli. Tuttavia avevamo un'opzione di garanzia, assolutamente fuori quota, cioè Sergio Mattarella". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev