Quirinale, Calenda: "Stop tatticismi, votiamo Cartabia da subito"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2022 "Non è possibile andare avanti con tatticismi e schede bianche. Voteremo da subito Marta Cartabia e invitiamo grandi elettori e grandi elettrici a fare lo stesso. Basta trovare sempre una scusa per non votare una donna, anche quando ha il profilo perfetto". Lo dice in un video sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. Tw Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev