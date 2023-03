Question Time con Meloni, il primo intervento di Schlein da segretaria del Pd sul salario minimo

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2023 "Signora Presidente, c'è un dramma di questo Paese di cui non vi sentiamo parlare mai. È la precarietà e il lavoro povero che colpiscono ancora più duramente le donne e i giovani, in particolare al Sud", le parole di Elly Schlein, segretaria del Pd, alla Camera per il Question Time con il Presidente del Consiglio Meloni. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev