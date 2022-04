Quarta dose, Toti: "Una protezione in più per fragili e anziani"

EMBED





(Agenzia Vista) Genova, 19 aprile 2022 "Chi ha fatto altre tre dosi non avrà problemi a fare la quarta, è una protezione in più per fragili e anziani". Così il Presidente della Liguria Giovanni Toti sulla quarta dose di vaccino. Courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev