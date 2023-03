Putin: "Piano proposto da Cina base per soluzione pacifica in Ucraina"

(Agenzia Vista) Russia, 21 marzo 2023 "Crediamo che molti punti del piano di pace proposto dalla Cina possano servire come base per una soluzione pacifica, quando saranno pronti in Occidente e a Kiev, ma al momento non vediamo una tale disposizione da parte loro". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, dopo i colloqui con il leader cinese Xi Jinping al Cremlino. Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev