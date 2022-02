Proteste per Lorenzo Parelli, Lamorgese: "Alcuni volevano trasformare manifestazioni in scontro"

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2022 "La democrazia ha le sue regole, dalle quali non si può prescindere. A seguito della morte di Lorenzo, avvenuta il 21 gennaio, hanno avuto luogo diverse manifestazioni studentesche. Una prima manifestazione estemporanea si è svolta a Roma il 23 gennaio, con circa 200 partecipanti. Alcuni partecipanti volevano trasformare manifestazione in scontro fisico con la Polizia. Un gruppo di manifestanti si è mosso in corteo, contravvenendo alle disposizioni anti Covid. L'intenzione di arrivare a uno scontro era ravvisata anche dal travisamento di alcuni manifestanti, con caschi", così il ministro Lamorgese nel corso dell'informativa al Senato sugli scontri durante manifestazioni per Lorenzo, il 18enne morto durante uno stage. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev